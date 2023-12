Ecco gli oli d’eccellenza premiati al Concorso nazionale Montiferru 2023 – Sessione Shelf Life

Infine, menzione d’onore a Donato Conserva per il Mimì Denocciolato; Oleificio Casale per l’olio Ipogeo Coratina; all’Olearia Medda per il Nuragikus Bosana; all’Olio Decimi di Bettona (Perugia) per il Moraiolo; all’Azienda agricola Rovelli di Nuraxinieddu per l’Ollu Bio Semidana; alla Fattoria Altomena per Maiuscolo; agli Eredi Giuseppe Fois per il Gran Riserva Giuseppe Fois; al Frantoio Artigiano Sandro Chisu per l’olio Vantu Riserva; alla Fattoria di Poggiopiano di Fiesole (Firenze) per il Plenum; all’azienda olivicola Cicito Puddu di Oliena per l’olio Ghinavu; a La Ranocchiaia per il Selezione Grandis; all’azienda Masoni Becciu per Cuncordu; ai Frantoi Cutrera di Piano dell’Acqua, frazione di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), per l’olio Nocellara Salvatore Cutrera.

Il presidente della commissione di assaggio del Concorso nazionale Montiferru 2023 – Sessione Shelf Life è Pier Paolo Arca.

L’appuntamento è stato promosso dal Comitato Montiferru con la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, i Comuni di Oristano e Seneghe, l’associazione nazionale Città dell’Olio, l’Unione dei Comuni Montiferru-Sinis, le agenzie Agris e Laore, Slow Food Sardegna e l’Università di Cagliari.

Per l’occasione è stato organizzato anche un convegno su produzioni olivicole, oleoturismo e prospettive di sviluppo per l’Oristanese.

Nel corso della mattinata sono intervenuti esperti locali e nazionali e amministratori comunali, il vicepresidente della Camera di Commercio, Nando Faedda, e il segretario generale dell’ente camerale, Cristiano Erriu.