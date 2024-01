Bosa

I pazienti possono fare la scelta negli uffici del distretto a Bosa

Oltre mille posti disponibili negli elenchi di pazienti di due medici di base nel distretto sanitario di Ghilarza-Bosa. La Asl 5 e la direzione amministrativa del distretto segnalano che i pazienti sprovvisti di medico di base dell’ambito 2.2 si possono recare presso gli uffici a Bosa per fare la scelta.

Il dottor Costantino Todaro può ancora acquisire sino a 250 pazienti e per i primi sei mesi ulteriori 300 pazienti (come da art. 38 comma 1 dell’Accordo collettivo nazionale), la dottoressa Nicoletta Pilo può ancora acquisire sino a 500 pazienti e per i primi sei mesi ulteriori 300 pazienti (sempre in base all’art. 38 comma 1, sui massimali).

L’ambulatorio della dottoressa Pilo, in via Kennedy 14 a Scano di Montiferro, sarà aperto il lunedì dalle 16 alle 18 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, e a Cuglieri, in via Regina Margherita 1, il lunedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì dalle 16 alle 18.

Possono rientrare nell’elenco dei pazienti dei due medici i cittadini di Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Scano di Montiferro. Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes.

I cittadini si possono rivolgere agli uffici di Bosa, in via Amsicora, il martedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30, il giovedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 8.30 alle 11. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 0785. 225376.

