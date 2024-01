Capoterra

Dopo i controlli ad un posto di blocco dei carabinieri sulla Statale 195

Nell’auto fermata per un controllo sulla Statale 195, non lontano da Capoterra, ieri carabinieri hanno trovato 200 grammi di hashish e 330 euro in banconote. È scattata così una perquisizione nelle abitazioni dei due passeggeri della Volkswagen Golf, un quarantenne di Pula e un ventunenne di Villa San Pietro, entrambi disoccupati e conosciuti per precedenti vicende giudiziarie.

A casa del primo sono stati trovati solo materiali vari per il confezionamento dello stupefacente in dosi, ma l’esito della seconda perquisizione è stato più compromettente. Nella casa che il ventunenne divide con un fratello, di un anno più giovane, sono stati trovati complessivamente 30 bustine termosaldate contenenti cocaina, per un totale di quasi 19 grammi, 18 semi di canapa indiana, 2,2 grammi di hashish e quasi 14mila euro in banconote di vario taglio. Il possesso di soldi e droga è stato attribuito in misure diverse a entrambi i fratelli.

Al termine delle operazioni di controllo, i due fermati sull’auto sono stati assegnati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà oggi in Tribunale a Cagliari, mentre il ventenne è stato denunciato a piede libero in quanto incensurato.

Venerdì, 19 gennaio 2024