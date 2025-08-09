Olly, la cena con gli amici scatena il caos: "Mozziconi di sigaretta e vino rovesciato"

(Adnkronos) - Olly nella bufera. Mozziconi di sigarette, vino rovesciato e tavolo imbrattato. È questo il contenuto di alcuni video diventati virali che hanno dato il via una vera e propria shitstorm contro il cantante genovese vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Il cantante, all'anagrafe di Federico Olivieri, ha trascorso una serata in compagnia di amici, tra cui il produttore Juli, in un ristorante, condividendo poi alcuni momenti della cena sui social. L'atmosfera di festa, tra fragorose risate e brindisi, è finita subito nel mirino di chi ha giudicato il comportamento del gruppo "sgradevole e irrispettoso".

Il 24enne è stato immortalato seduto al tavolo con gli occhiali da sole, con una forchetta in mano e una sigaretta accesa nell'altra. Non solo: tra una portata e l'altro, la comitiva di amici si è lasciata andare a canti e balli, accompagnati da una chitarra, trasformando così il ristorante in un palcoscenico musicale.

A suscitare indignazione, tuttavia, sono soprattutto le immagini del tavolo, scattate nel post cena: tovaglie macchiate di vino rosso, mozziconi e pacchetti di sigarette ovunque, tazzine e bicchieri rovesciati. Insomma, un vero e proprio caos che ha generato una bufera sui social contro il cantante genovese.

"A queste persone non farei mai più mettere piede in nessun locale d'Italia", scrive un utente condividendo la foto del tavolo imbrattato. "Non sono ragazzi, sono bestie. C’è anche il video in cui fuma mentre mangia. Una delle cose più schifose che abbia mai visto", commenta un altro.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie