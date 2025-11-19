È arrivato il momento di tornare nel magico mondo di Oz. Da oggi esce nei cinema 'Wicked - Parte 2', con Ariana Grande, Cynthia Erivo e Jonathan Bailey. Sequel di 'Wicked', uscito nel 2024, si tratta dell'adattamento del secondo atto del musical teatrale che ha incantato Broadway.

La trama

Elphaba (Cynthia Erivo), ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago (Jeff Goldblum). Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible (il premio Oscar Michelle Yeoh), Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago.

Mentre la celebrità di Glinda (Ariana Grande ) cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero (il vincitore del premio Olivier e candidato agli Emmy e ai SAG Jonathan Bailey ) in uno spettacolare matrimonio oziano, è tormentata dalla separazione da Elphaba. Tenta una riconciliazione tra Elphaba e il Mago, ma i suoi sforzi falliranno, allontanando ulteriormente Elphaba e Glinda. Le conseguenze trasformeranno Boq (il vincitore del Tony Ethan Slater) e Fiyero per sempre, e metteranno in pericolo la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), quando una ragazza del Kansas si intrometterà nelle loro vite. Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno riunirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia al centro del loro futuro, dovranno confrontarsi con sincerità ed empatia, se vorranno cambiare se stesse, e tutta Oz, per sempre.

Le canzoni

Oltre ai brani già noti dal musical teatrale, questo secondo film contiene due inediti: 'No Place Like Home', interpretato da Cynthia Erivo/Elphaba, e 'The Girl in the Bubble', interpretato da Ariana Grande/Glinda. Entrambi sono stati scritti da Stephen Schwartz, autore della colonna originale del musical. Ecco l'elenco completo dei brani:

"Every Day More Wicked"

"Thank Goodness/I Couldn't Be Happier"

"No Place Like Home"

"The Wicked Witch of the East"

"Wonderful"

"I'm Not That Girl" (Reprise)

"As Long as You're Mine"

"No Good Deed"

"March of the Witch Hunters"

"The Girl in the Bubble"

"For Good"

"A Wicked Good Finale"

In che lingua è il film al cinema

'Wicked - Parte 2', diretto da John M. Chu, sarà disponibile al cinema in lingua inglese con sottotitoli in italiano e nella versione doppiata in italiano, con canzoni in inglese sottotitolate in italiano.

I temi dell'amicizia e del cambiamento

Nella versione originale il titolo del film è 'For Good', che richiama il brano più famoso del secondo atto del musical fantasy, ma che vuole anche sottolineare il tema principale della storia: l'amicizia capace di cambiare le persone e indirizzarle su nuove strade.