(Adnkronos) - "Un primo passo concreto che può aprire una nuova fase nella cura dell’obesità”" Con queste parole l’associazione Amici oltre il peso accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia della delibera che avvia una sperimentazione innovativa per i percorsi di accesso e cura dell’obesità, prevedendo la rimborsabilità delle terapie, ossia dei farmaci agonisti Glp-1 e agonisti duali Gip/Glp-1, per i pazienti in condizioni di particolare fragilità clinica e vulnerabilità economica e sociale. L’iniziativa - riferisce una nota - è sostenuta da un finanziamento pubblico dedicato: lo stanziamento fa parte delle risorse autonome del bilancio regionale 2026, per un totale di 2,4 milioni di euro. Il modello si inserisce inoltre nel percorso avviato dalla Regione con la Legge regionale n. 23/2026, che riconosce la rilevanza sociale dell’obesità e punta a costruire una presa in carico integrata e multidisciplinare, dalla prevenzione fino alle diverse opportunità terapeutiche.

Questa delibera si colloca in un momento di crescente attenzione al tema anche a livello nazionale. "Un emendamento alla Legge di Bilancio 2027, presentato da Benigni, Cappellacci, Bagnasco, Patriarca, Casasco e Mulè - si legge nella nota - propone infatti l’introduzione, per il triennio 2027-2029, di un modello sperimentale di rimborso delle terapie farmacologiche per l’obesità grave, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità socio-economica e all’equità di accesso sul territorio nazionale". A sostegno della misura sono previste risorse pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

"È una notizia che accogliamo con entusiasmo - afferma Iris Zani, presidente di Amici Oltre il peso - Finalmente si compie un primo passo concreto verso una maggiore attenzione ai bisogni di cura delle persone con obesità. Per chi vive ogni giorno con questa malattia, poter contare su percorsi strutturati e su nuove opportunità terapeutiche significa sentirsi riconosciuto e accompagnato. Comprendiamo la necessità di partire, in questa fase iniziale, da una platea selezionata di pazienti. Questa sperimentazione non è un punto di arrivo, ma il primo passo di un percorso che auspichiamo possa evolvere verso un accesso sempre più ampio, equo e appropriato alle cure per le persone con obesità. In questo senso, guardiamo con grande interesse anche all’emendamento alla Legge di Bilancio 2027. La previsione di risorse dedicate alle terapie farmacologiche per l’obesità grave - conclude - rappresenta un segnale importante e auspichiamo possa contribuire a costruire un accesso alle cure sempre più equo e omogeneo, superando progressivamente le disparità territoriali e socio-economiche".