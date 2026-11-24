(Adnkronos) - Cent'anni non si raccontano facilmente. Soprattutto quando si parla della Roma, una squadra che nella propria storia ha saputo trasformare il calcio in qualcosa che va ben oltre il risultato della domenica. Una passione tramandata di padre in figlio, una fede che attraversa le generazioni, una storia fatta di grandi campioni, allenatori indimenticabili, presidenti, vittorie straordinarie e delusioni che ancora oggi fanno male. Il 22 luglio 2027 l'Associazione Sportiva Roma festeggerà il suo primo secolo di vita. E per accompagnare questo appuntamento arriva un progetto editoriale ambizioso: ROMASTORY 2027 – Roma, 100 anni di storia giallorossa, un'enciclopedia firmata dal giornalista Giuseppe Rossi, storica firma de Il Messaggero, composta da sette volumi, oltre 2.400 pagine e più di 5.000 partite raccontate. Un'opera pensata per entrare nelle librerie e nelle case dei romanisti, ma soprattutto per conservare una memoria collettiva. Perché la storia della Roma non appartiene soltanto a chi ha alzato una coppa o indossato la fascia di capitano: appartiene anche a chi ha vissuto le trasferte, le domeniche all'Olimpico, le attese, le lacrime e le gioie condivise.

Il progetto si sviluppa attraverso sette libri, raccolti in un cofanetto numerato. Il percorso comincia dalle origini del club e arriva alla stagione del Centenario. Il primo volume ripercorre la storia romanista dal 1927 al 1983, dalle prime stagioni fino al secondo scudetto. Il secondo racconta il periodo dal 1983 al 2027, gli anni che hanno portato la Roma attraverso nuove generazioni di campioni e nuovi traguardi. Il terzo volume è dedicato ai protagonisti: presidenti, allenatori, calciatori e tutte le figure che hanno contribuito a costruire l'identità giallorossa. Gli ultimi quattro tomi sono invece dedicati alle partite, con una suddivisione cronologica che permette di attraversare le diverse epoche della società: dalla fondazione e dai pionieri ai grandi trionfi, fino alle stagioni più recenti. Una vera e propria enciclopedia statistica e storica, che punta a diventare un punto di riferimento per chi vuole conoscere ogni dettaglio dei primi cento anni romanisti.

Uno degli aspetti più interessanti dell'opera è la volontà di non fermarsi ai nomi più celebri. Sono quasi 800 i calciatori che hanno indossato almeno una volta la maglia giallorossa nei campionati maggiori. Ma la raccolta vuole ricordare anche chi ha avuto un'occasione soltanto in Coppa Italia, nelle competizioni europee o in un'amichevole. Non saranno dimenticati neppure i calciatori che hanno fatto parte della distinta di una partita di Serie A senza riuscire a entrare in campo. L'enciclopedia comprende inoltre i profili di 24 presidenti e 64 allenatori, protagonisti di un secolo di cambiamenti e di passaggi fondamentali. Un'attenzione particolare è riservata ai tre presidenti che hanno guidato la Roma alla conquista dello scudetto: Edgardo Bazzini nel 1942, Dino Viola nel 1983 e Franco Sensi nel 2001. Tre epoche diverse, tre presidenti entrati nella memoria romanista, accomunati dalla capacità di affidare la squadra ad allenatori capaci di lasciare un segno: Alfred Schaffer, Nils Liedholm e Fabio Capello.

Cento anni significano anche un palmarès che racconta alcune delle stagioni più importanti del calcio italiano. La Roma ha conquistato tre scudetti, nel 1942, nel 1983 e nel 2001. A questi si aggiungono nove Coppe Italia, due Supercoppe italiane, la Coppa Coni del 1928, la Coppa delle Fiere del 1961 e la Conference League del 2022. Dalla Roma di Campo Testaccio a quella di Francesco Totti, passando per le imprese di Agostino Di Bartolomei, Bruno Conti, Falcão, Roberto Pruzzo e tanti altri campioni, ogni generazione ha avuto i propri eroi. Ma un'enciclopedia dedicata alla Roma non potrebbe essere completa senza raccontare anche le ferite. La finale di Coppa dei Campioni del 1984 persa contro il Liverpool, quella di Coppa Uefa del 1991 contro l'Inter e la finale di Europa League del 2023 contro il Siviglia sono rimpianti che appartengono alla memoria collettiva dei tifosi. Come le occasioni sfumate in campionato, le domeniche amare e quei risultati che ancora oggi fanno discutere. Perché raccontare la Roma significa raccontare tutto: non soltanto le vittorie, ma anche la capacità di restare romanisti nei momenti più difficili.

Il valore dell'iniziativa è anche nella sua dimensione familiare. Il romanismo, infatti, è spesso una passione che si eredita: dai nonni ai genitori, dai genitori ai figli, fino ai nipoti. È proprio questo legame che l'opera vuole celebrare. Non soltanto una raccolta di statistiche, risultati e biografie, ma un archivio di ricordi che attraversa un secolo di vita sportiva e cittadina. Il progetto ROMASTORY 2027 è promosso da un gruppo indipendente di professionisti e appassionati della Roma. Non si tratta quindi di una pubblicazione ufficiale della società calcistica, ma di un'iniziativa editoriale autonoma dedicata al Centenario.

Dietro ROMASTORY 2027 c'è anche una storia personale, fatta di ricordi, affetti e passione. A raccontarla è Giuseppe Rossi, giornalista e curatore dell'enciclopedia, che spiega così le ragioni che lo hanno spinto a intraprendere questa avventura: "Il progetto nasce da tre motivazioni. La prima è la fede calcistica, che è l'unica cosa che non si cambia mai nella vita. La seconda è un motivo personale: ho perso una sorella che aveva lavorato con la Roma durante la presidenza di Dino Viola e ho voluto realizzare quest'opera anche per lei. La terza è la passione per questa società, che mi ha spinto a intraprendere un lavoro così impegnativo". Fondamentale, nella ricostruzione dei primi decenni della storia giallorossa, è stata anche la sua esperienza professionale al Messaggero. "Aver lavorato in un giornale che ha oltre cento anni di storia mi ha aiutato molto. Soprattutto per quanto riguarda gli inizi della storia della Roma, è stato prezioso poter consultare l'archivio del quotidiano, un patrimonio di documenti e testimonianze che si è rivelato fondamentale per il lavoro di ricerca". Quando si tratta di spiegare che cosa rappresenti la Roma, Rossi non ha dubbi e affida il suo pensiero a due espressioni che racchiudono l'essenza del tifo giallorosso: "La Roma non si discute, si ama" e "Chi tifa Roma non perde mai". Poi aggiunge una dichiarazione che racconta tutta la sua passione: "La Roma sta sopra a tutto. L'unico che può stare alla pari con la Roma è Francesco Totti". E con il Natale alle porte, il curatore individua anche il destinatario ideale dell'opera: "Credo che questa enciclopedia sia il regalo perfetto per ogni tifoso della Roma. Sette volumi per ripercorrere un secolo di storia, da conservare e tramandare di generazione in generazione".