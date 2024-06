Oristano

Messaggio anche dal capo di stato maggiore

Messaggi di cordoglio e di vicinanza dopo il grave incidente nel quale questo pomeriggio è deceduto un militare della Brigata Sassari, Stefano Pistis, originario di Carbonia, che avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 18 giugno. Pistis viaggiava su un blindato Lince che si è ribaltato lungo la Statale 131, nella corsia in direzione Sassari, all’altezza dello svincolo di Tramatza.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un altro militare che viaggiava a bordo del blindato: Roberto Calaresu, 47 anni, anche lui originario di Carbonia e anche lui in forze alla Brigata Sassari.

Il ministro della difesa Crosetto. “A nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale esprimo con immenso dolore, il più profondo cordoglio ai familiari del Graduato Aiutante Stefano Pistis tragicamente scomparso in un incidente stradale”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo il tragico evento avvenuto questo pomeriggio in località Tramatza (OR), nel quale ha perso la vita il militare. Nell’incidente è rimasto ferito anche il Graduato Aiutante Roberto Calaresu che è stato trasportato in ospedale. “Esprimo all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e al Generale Carmine Masiello, Capo di Stato