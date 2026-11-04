(Adnkronos) - "L'università di Padova ha partecipato a questo progetto fin dai suoi esordi, perché, attraverso una commissione e coinvolgendo in particolare la Scuola di Medicina, ma non soltanto, ha contribuito alla definizione della visione del nuovo ospedale. L'università di Padova continua a essere presente perché abbiamo dato la nostra parola e il nostro sostegno al presidente" della Regione "proprio per contribuire, in particolare, alla realizzazione della torre della ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Daniela Mapelli, rettrice dell'università di Padova, oggi a Venezia in occasione della presentazione del piano di finanziamento da 880 milioni di euro della nuova struttura ospedaliera veneta da parte del governatore Alberto Stefani, illustrando le motivazioni del supporto, non ancora dettagliato a livello economico, dell'ateneo al progetto.