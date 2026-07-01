Nuovo collegamento Wizz Air fra Alghero e Venezia - Notizie

E' operativo di oggi il nuovo collegamento aereo operato da Wizz Air fra Alghero e l'aeroporto Marco Polo di Venezia. La nuova rotta, attiva dall'1 luglio al 4 settembre prossimo, è servita tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Salgono così a 11 le destinazioni operate da Wizz Air dal Nord Sardegna nell'estate 2026: otto sono i voli su Alghero (Budapest, Bucarest, Sofia, Belgrado, Varsavia Modlin, Tirana, VEnezia e Skopje) e tre su Olbia (MIlano Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin).

Nel complesso, il vettore mette a disposizione oltre 439 mila posti nella stagione 2026, con un incremento, nello scalo di Alghero, del 253% rispetto all'estate precedente. Wizz Air consolida così la sua posizione come terza compagnia aerea dell'aeroporto Riviera del Corallo.

"L'investimento della compagnia Wizz Air sullo scalo di Alghero continua a produrre risultati concreti, con un'offerta di collegamenti sempre più ampia e competitiva che contribuisce alla crescita dell'attrattività del territorio del Nord Sardegna producendo, inoltre, una positiva diversificazione del network", dichiara Silvio Pippobello, ad degli aeroporti del Nord Sardegna.

"L'avvio del nuovo collegamento tra Alghero e Venezia conferma l'estrema importanza della Sardegna nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia", sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager Wizz Air. "A pochi giorni dal lancio della rotta per Tirana da Alghero, continuiamo a investire su un territorio dal forte potenziale turistico ed economico, offrendo ai passeggeri sardi più opportunità di viaggio a tariffe accessibili e contribuendo allo sviluppo della connettività dell'isola".



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