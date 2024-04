Oristano

Comunicazioni della Asl 5

Cambia il calendario dei turni per gli ambulatori straordinari territoriali di Ghilarza e Nurachi. Lo ha annunciato la Asl 5, che ha inoltre comunicato un giorno di chiusura per l’Ascot di Fordongianus e un cambio turno per Santu Lussurgiu.

Da lunedì 8 aprile, l’ASCoT di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, sarà attivo il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di famiglia a Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

Sempre da lunedì prossimo, l’ambulatorio di Nurachi, ospitato nei locali di Corso Eleonora 62, seguirà questi orari: lunedì dalle 8 alle 10,30, martedì dalle 17 alle 19,30, mercoledì dalle 8 alle 10,30 e giovedì dalle 17 alle 19,30.

Salta invece il turno di martedì 9 aprile per l’ASCoT di Fordongianus. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia a Fordongianus, Busachi, Neoneli e Ula Tirso.

A Santu Lussurgiu il turno dell’ambulatorio di via degli Artigiani, previsto martedì 9 aprile è posticipato a mercoledì 10 aprile dalle 15 alle 20. Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico