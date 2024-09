nuovi mezzi e attrezzature per l'inclusione sportiva disabili

Ieri mattina il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru hanno consegnato un furgone per il trasporto delle imbarcazioni e le attrezzature utilizzate dagli atleti disabili al presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Veliamoci Cristina Atzori. In particolare, secondo il sindaco Massimiliano Sanna “si tratta di una iniziativa per favorire l’inclusione sportiva di persone con disabilità”. Perciò occorre coinvolgere “le realtà locali e le associazioni che operano in questo ambito”. “Le risorse sono state concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per le disabilità le ha ripartite tra le Regioni. La Regione Sardegna ha distribuito le risorse tra gli enti gestori dei Plus, concedendo al Comune di Oristano un finanziamento di 113 mila euro per l’acquisto e il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per l’inclusione sportiva di persone con disabilità”, ha chiarito il primo cittadino. Infine, l’assessore Carmen Murru ha parlato del nuovo avviso rivolto alle Asd. “Il Plus ha pubblicato un avviso rivolto alle associazione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie