Comune di Oristano, Medea, Higas e Cipor insieme per il metano

Oristano sarà il primo centro della Sardegna servito dal gas naturale metano attraverso un sistema di rifornimento, al momento, senza eguali in regione. Il traguardo sarà raggiunto a partire da marzo del prossimo anno, grazie all’importante operazione di sistema che coinvolge l’Amministrazione Comunale e le aziende del territorio, Medea (Gruppo Italgas), Higas (Gruppo Avenir LNG) e Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (Cipor). Un traguardo che trova il suo fattore abilitante nella specificità del sistema di approvvigionamento di metano di cui beneficerà la città, in un contesto come quello energetico sardo già di per sé unico nel suo genere. Il gas naturale, infatti, arriverà direttamente dal deposito costiero di Higas alle aziende del Consorzio Industriale mediante la rete di distribuzione consortile in fase di completamento e nella rete di distribuzione cittadina gestita da Medea, favorendo la decarbonizzazione dei consumi e mettendo a disposizione della città e del suo sistema economico una fonte di energia più conveniente, sostenibile e sicura rispetto a quelle in uso. In questo contesto Medea ha già avviato

