Cabras

L’annuncio del Comune: a breve l’avviso pubblico

Sarà pubblicato nel mese di maggio l’avviso pubblico per la concessione degli spazi utili per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle cimiteriali nella nuova ala del cimitero di Cabras. Lo ha disposto la Giunta guidata dal sindaco Andrea Abis che, dopo l’ampliamento degli spazi stabilito durante la scorsa consiliatura attraverso l’approvazione in Consiglio comunale del Piano Regolatore Cimiteriale, ora dà avvio alle procedure volte a soddisfare un servizio molto richiesto dalla cittadinanza.

“Prima dell’ampliamento del cimitero non era possibile rispondere alle richieste pervenute in questi anni. Oggi finalmente ci apprestiamo a dare seguito alla domanda di chi intende costruire le tombe o le cappelle di famiglia, che dovranno essere realizzate sulla base di un regolamento specifico e nei tempi stabiliti”, spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali, Carlo Carta. “La volontà dell’amministrazione è quella di utilizzare i proventi delle concessioni per garantire gli interventi di ripristino della parte storica del cimitero, realizzando e mettendo in sicurezza i camminamenti interni in modo da assicurare l’accessibilità anche a chi ha difficoltà motorie. Ci occuperemo poi del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di una costante manutenzione dell’intera area. Si prevede poi di intervenire laddove