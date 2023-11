Nuova testimonianza di padre Paolo Contini sulle violenze subite in seminario

Ghilarza

In occasione della giornata nazionale di preghiera

Un messaggio audio è stato affidato ai social da don Paolo Contini (padre Paolo, come tutti lo conoscono) responsabile della comunità religiosa di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, in occasione della terza Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Don Paolo Contini, la scorsa primavera aveva rivelato che da giovane, mentre seguiva gli studi nel seminario dei frati francescani, aveva subito violenze da un sacerdote. La confessione di don Paolo Contini, aveva destato grande commozione e clamore.

A lui era giunto subito dopo un messaggio di solidarietà dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni.

E a questa vicenda don Paolo Contini ha dedicato attenzione anche nel suo libro presentato nei mesi scorsi.

Oggi il suo messaggio audio.

Le parole del Papa. “La cura delle ferite è anche un’opera di giustizia: è importante perseguire coloro che commettono tali crimini, ancor più se nel contesto ecclesiale”. È il monito del Papa, nel discorso rivolto ai partecipanti al primo incontro nazionale dei referenti territoriali del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, nella terza Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, ricevuti oggi in udienza. Secondo Francesco, la cura delle ferite “è un dovere morale che richiede una profonda conversione personale della propria infedeltà e l’umile richiesta di perdono alle vittime per le proprie azioni”.