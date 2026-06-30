Nuova sulcitana, il 9/7 saranno aperti al traffico gli ultimi 3 km - Notizie

Il 9 luglio Anas aprirà al traffico gli ultimi 3 km del Lotto 1 della strada statale 195 Bis "Nuova Sulcitana", compresi tra l'innesto della nuova "Bretella di Capoterra" (ex strada Consortile), in località "Campu de Argiolas", nei pressi dell'impianto di compostaggio del TecnoCasic, e lo svincolo "Capoterra-SP 91", nel comune di Capoterra (CA).Con questa apertura si completa la realizzazione della strada statale 195 Bis "Nuova Sulcitana", strada extraurbana principale a quattro corsie che si sviluppa per circa 17 km tra la rotatoria dell'inceneritore Casic, sulla Dorsale Consortile Industriale, e la rotatoria di Pula, al km 28 della vecchia strada statale 195 "Sulcitana", assicurando la continuità del tracciato a quattro corsie tra Capoterra e Pula, passando per Sarroch e Villa San Pietro.Il tratto di prossima apertura, interamente compreso nel territorio comunale di Capoterra, completa il Lotto 1, della lunghezza complessiva di circa 8 km, di cui 5 km già aperti al traffico dal settembre 2024 tra gli svincoli "Capoterra-SP 91" e "Su Loi-Villa d'Orri", fino all'innesto con il Lotto 2, di competenza del Cacip. Il nuovo tratto comprende inoltre il viadotto sul Rio Santa Lucia, lungo circa 600 metri, e il viadotto sulla Fascia Tubiera industriale, della lunghezza di circa 90 metri.L'appalto, del valore complessivo di oltre 180 milioni di euro, comprende anche il Lotto 3, già completato e aperto al traffico nell'ottobre 2020, che si estende dalla fine del Lotto 2, nel territorio comunale di Sarroch, fino all'ingresso di Pula, per una lunghezza di circa 6 km, dei quali 5 km a quattro corsie.L'intervento ha riguardato inoltre l'ammodernamento della "Bretella di Capoterra" (ex strada Consortile), che si sviluppa per circa 2,5 km tra l'inizio del Lotto 1, in prossimità del TecnoCasic, e...

Leggi tutto su Ansa Sardegna