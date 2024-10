nuova sezione per i più piccoli

Il Comune di Oristano inaugura una seconda sezione di tempo prolungato presso il nido d’infanzia di via Libeccio. Questa nuova sezione permetterà ai bambini di età compresa tra 12 e 22 mesi di frequentare fino alle 16.30 e si affianca a quella già attivata, dedicata ai piccoli di età tra 3 e 12 mesi. “Si tratta di una risposta concreta ai bisogni delle famiglie oristanesi – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Questa amministrazione riconosce la complessità degli impegni che gravano sui genitori nella crescita e nella educazione di figli in un’età così delicata. Per questo motivo, nell’ambito delle attività dei servizi socio-educativi, abbiamo previsto questa misura che interviene a favore dei genitori con bambini al di sotto dei tre anni per aiutarli a conciliare i tempi dedicati al lavoro e alla gestione della famiglia”. L’assessore ai Servizi sociali, Carmen Murru, ha partecipato a un incontro recente con l’assessore regionale alle politiche sociali, sottolineando l’urgenza di allocare maggiori fondi per la gestione degli asili, un servizio fondamentale per le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie