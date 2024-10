Ghilarza, il Consultorio sostiene le donne nel percorso di maternità

Il Consultorio familiare di Ghilarza continua a sostenere le donne nel loro percorso verso la maternità, avviando l’undicesima edizione degli incontri dedicati alle future mamme. Dopo il successo della decima edizione, iniziata la scorsa settimana per le donne che partoriranno a novembre, il servizio consultoriale è pronto a lanciare nuovi appuntamenti, che prenderanno il via martedì 22 ottobre alle ore 9, rivolgendosi alle gestanti con parto previsto per dicembre. Il ciclo di incontri, come di consueto, comprenderà otto appuntamenti, durante i quali gli operatori del Consultorio si alterneranno per trattare vari temi legati alla gravidanza, al parto e al rientro a casa con il neonato. Si affronteranno anche argomenti importanti come i nuovi equilibri nella coppia genitoriale, il passaggio da donna a madre e l’importanza della relazione tra madre e bambino durante la gravidanza. Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per le future mamme, offrendo un percorso completo per vivere il momento del parto in modo sereno, informato e consapevole. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso i locali

