Numero emergenza 112 accessibile ai sordi, l'incontro a Oristano

Anche i carabinieri del Comando provinciale di Oristano hanno partecipato, con l’intervento del comandante provinciale, colonnello Steven Chenet, all’incontro ad Oristano, presso la chiesa di San Domenico, sul progetto ministeriale “112 sordi”, organizzato in collaborazione dall’Ente Nazionale Sordi Sede Centrale, ENS Consiglio Regionale Sardegna e Sezione Provinciale di Oristano Ens, i quali hanno presentato il nuovo servizio multimediale di sicurezza pubblica che consentirà alle persone sorde, ma non solo, di mettersi in contatto con gli operatori del 112 dei numeri di emergenza tramite App o chat, al fine di essere soccorsi più velocemente, per essere aiutati nel modo giusto, per essere rintracciati facilmente. Oltre a sottolineare la modernizzazione e l’implementazione del nuovo servizio in favore delle persone sorde, e l’Importanza Istituzionale che l’Arma dei Carabinieri pone nei riguardi del numero di Emergenza 112 per il Pronto Intervento a favore della comunità, a partire dalle Centrali Operative, il Comandante Provinciale ha illustrato i livelli e le procedure di interazione tra gli operatori della C.U.R. Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo 112 e

