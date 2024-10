Abbasanta, conclusa l’esercitazione regionale dei vigili del fuoco

Si è conclusa l’esercitazione regionale di colonna mobile 2024 dei vigili del fuoco, tenutasi nel comune di Abbasanta. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 350 uomini e donne provenienti da tutta l’isola. I partecipanti sono stati impegnati in una simulazione che ha messo alla prova le capacità del sistema di soccorso regionale in caso di catastrofi naturali. L’obiettivo principale dell’esercitazione è stato verificare l’efficienza del dispositivo di soccorso regionale, fornire aggiornamenti tecnici al personale e potenziare le competenze operative in situazioni d’emergenza. Gli scenari simulati includevano incendi boschivi complessi con coinvolgimento di aree di interfaccia e scenari di alluvioni, con interventi che superavano la capacità di risposta dei singoli Comandi. Tra le operazioni simulate, si è ipotizzato il trasporto di rinforzi da altre regioni. Ciò grazie all’impiego di mezzi aerei del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La zona prescelta per le manovre è stata quella del lago Omodeo, vicino al Distaccamento di Abbasanta. Qui, le squadre di tutta la regione si sono confrontate con diversi scenari addestrativi.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie