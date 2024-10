Nubifragio nell'Oristanese, gli interventi dei vigili del fuoco

La notte scorsa, l’Oristanese ha subito un violento nubifragio che ha causato allagamenti e disagi per la popolazione. I vigili del fuoco di Oristano sono stati chiamati a intervenire in numerosi eventi, mobilitando ben quattro squadre per affrontare l’emergenza. Le squadre, provenienti dalla sede centrale di Oristano e dai Distaccamenti di Abbasanta e Ales, hanno effettuato circa 120 interventi, lavorando instancabilmente per mitigare i danni causati dalle intense piogge. Le operazioni di soccorso hanno incluso la rimozione di ostacoli, il ripristino della sicurezza stradale e il supporto alle persone evacuate dalle loro abitazioni. Il nubifragio ha avuto un impatto particolare sulle aree più basse della città di Oristano e in diversi comuni della provincia. Le forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, rendendo la viabilità quasi impossibile colpendo anche numerose abitazioni e attività commerciali. In alcune zone, il livello dell’acqua è salito fino a superare i bordi dei marciapiedi, creando una situazione di emergenza. Il nubifragio di ieri notte è un triste promemoria dell’impatto dei

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie