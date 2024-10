Giornata della salute mentale, gli eventi a Oristano

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebrerà domani, giovedì 10 ottobre, il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della Asl 5, in collaborazione con il Centro servizi culturali e con il Comune di Oristano, ha predisposto due iniziative che hanno lo scopo di accendere i riflettori sul disagio psichico e stimolare una riflessione nella comunità su un tema ancora poco conosciuto e dibattuto. La mattina, nella sala polivalente del Centro servizi culturali Unla di Oristano, in via Carpaccio 9, alle ore 10 sarà proiettato il film di Paolo Virzì “La pazza gioia”, un’attività riservata agli utenti del Centro di salute mentale e del Centro servizi culturali di Oristano. Al termine della proiezione, alle ore 12, ci si connetterà con altre città d’Italia per una discussione a distanza sulla salute mentale. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano. In serata, a partire dalle 17:30, la piazza Eleonora di Oristano ospiterà l’evento “Agorà. Spazi per generare salute mentale”. Anticipato da una introduzione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie