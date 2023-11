Notte di paura nell’Oristanese col maltempo: tettoie che volano, alberi e pali della rete elettrica abbattuti

Tante segnalazioni in provincia. Diversi gli interventi e le segnalazioni un po’ in tutta la provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alberi e pale della rete elettrica anche nella zona di Fordongianus, poco distante dalla diga, a Terralba, a Sagama e ancora a Cabras.

Appello del sindaco. “La tromba d’aria ha fatto un bel po’ di danni tra coperture strappate e volate via, alberi divelti, auto danneggiate, piccoli crolli”, ha spiegato il sindaco Abis. “Per fortuna nessuno si è fatto male. È stata data disposizione a operai comunali e polizia locale di verificare tutto l’abitato di Cabras e Solanas e mettere in prima sicurezza la pubblica via da eventuali pericoli”.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Ha colpito nella notte anche la provincia di Oristano e la Sardegna la tempesta Ciaran che sta portando devastazione in Italia e in Europa.

In soccorso del Nuorese. Non solo. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano con i suoi uomini è dovuto intervenire in Marghine e nella Planargia, in soccorso dei colleghi di Macomer, in difficoltà: nella provincia di Nuoro, infatti, si è dovuto fare fronte a ben 52 interventi.

La situazione più critica si è verificata a Tortolì, nella zona di “Monte Attu”, dove a causa di un incendio le fiamme hanno divorato la vegetazione in prossimità del centro abitato coinvolgendo una segheria, riducendo in cenere numerose cataste di legname per l’edilizia.

Numerose le squadre sul posto giunte anche dalla sede centrale di Nuoro.

Le squadre dei pompieri hanno lavorato per tutta la notte in seguito ad alberi pericolanti, pali e lampioni rovesciati dalle forti raffiche di vento.