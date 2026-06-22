(Adnkronos) - La Norvegia batte il Senegal ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale scandinava ha superato quella africana per 3-2 nella seconda giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la rete di Pedersen al 43' e la doppietta di Haaland, a segno al 48' e al 58'. Nel mezzo firma una doppietta anche Sarr, in gol al 56' e al 90'+3. Con questa vittoria la Norvegia vola a quota 6, raggiungendo la Francia in testa al girone e staccando il pass per i sedicesimi di finale. Resta a zero invece il Senegal.

Alle 5 in programma Algeria-Giordania.