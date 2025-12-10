Non c'è parcheggio? La Ferrari può stare in balcone
Non c'è parcheggio? Allora metto la Ferrari in terrazzo. A Vienna lo spazio per parcheggiare scarseggia nel quartiere Floridsdorf e un 28enne si ingegna per piazzare la sua Ferrari da 400mila euro in balcone. Gli abitanti della zona hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli.
@sternwerk7[1] Was macht ein Ferrari auf einem Balkon? 🤷🏻♂️ Hier die Auflösung 😁 #Ferrari[2]#Vienna[3]#296Gtb[4] ♬ Originalton - sternwerk[5]
Amar Dezic, concessionario nella capitale austriaca, ha acquistato l'appartamento a marzo. Avrebbe voluto due posti auto, ma ne ha ottenuto uno solo e l'ha utilizzato per una Smart. La Ferrari, però, non poteva rimanere per strada. E quindi è stata trasportata davanti al salotto. Tutto bene? No, decisamente. Gli altri condomini si sono allarmati per i rischi di incendio e ed eventuali danni all'edificio. Dopo l'intervento delle autorità il bolide è stato rimosso.
