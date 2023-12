“No al deposito unico di scorie nucleari in Sardegna”

Cagliari

Intervento della consigliera regionale di Alleanza Rosso Verde Laura Caddeo

“La Sardegna rimane, con otto aree individuate, tra le sei regioni idonee a ospitare il deposito delle scorie nucleari. Ci aspettiamo ora una reazione veemente della Regione e del suo presidente Christian Solinas”. Lo dice Laura Caddeo, consigliera regionale di Alleanza Rosso Verde dopo la pubblicazione, nel sito del Ministero dell’Ambiente, della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) che individua le zone dove realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

“Nella primavera del 2022”, continua Caddeo “di fronte alla prima proposta di Cnai, il presidente Solinas ribadì il no categorico, definitivo e irrevocabile – parole sue – a ogni ipotesi di utilizzo del territorio sardo per il deposito di rifiuti nucleari. Ci opporremo con ogni mezzo, ribadì il presidente nei confronti dell’allora governo ‘nemico’ presieduto da Mario Draghi. Oggi che a Palazzo Chigi siede la forse amica Giorgia Meloni, dalla quale dipende anche la sua ricandidatura per il 2024, potremo testare l’effettiva fermezza di Solinas a difesa della nostra isola”.

“Su un punto”, dice la consigliera regionale, “mi sento però di essere d’accordo una volta tanto con la linea espressa dal presidente della Giunta regionale: abbiamo già dato, stiamo già dando. La Sardegna fornisce già un enorme contributo allo Stato con le servitù militari, la nostra condizione di insularità non può diventare ancora una volta il pretesto per un’ulteriore penalizzazione del territorio sardo”.

“Sul sito del Ministero dell’Ambiente è possibile, per i territori non inclusi nell’elenco, avanzare la propria autocandidatura. Noi”, conclude Caddeo, “speriamo invece che Christian Solinas ribadisca un no che non è solo quello delle comunità di Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus e Guasila, ma è quello di tutti i sardi all’individuazione della Sardegna come sede del deposito nazionale”.

Mercoledì, 13 dicembre 2023