Ad Arborea la festa dell’atletica provinciale. Ecco tutti i premiati

Arborea

L’appuntamento è per martedì prossimo, 19 dicembre

Sarà il teatro parrocchiale dei salesiani, ad Arborea, a ospitare martedì prossimo, 19 dicembre, la festa di fine anno dell’atletica. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Fidal Oristano guidata dal presidente Giuseppe Stara.

La festa sarà l’occasione per consegnare ad atleti e tecnici che si sono maggiormente messi in luce nel corso de 2023 i premi di fine anno. Riconoscimenti anche a giudici di gara e staff medico per la loro preziosa attività svolta. La serata avrà inizio alle ore 18.30.

“L’evento”, dichiara il presidente della Fidal provinciale Giuseppe Stara, “costituisce un’occasione unica per celebrare impegno, passione e dedizione che gli atleti dedicano a questa disciplina con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra le nostre comunità e il mondo dell’atletica”.

Parteciperanno alla festa dell’atletica la sindaca di Arborea Manuela Pintus, l’assessore comunale Giovanni Sardo, il presidente della Fidal Sardegna Sergio Lai e i consiglieri regionali della Federazione.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Lorenzo Patta (Fiamme Gialle – Atletica Oristano), categoria PM, allenato da Francesco Garau, 2° classificato ai Mondiali di Budapest 2023 con la staffetta 4×100 maschile;

Luca Flore (Atletica Oristano), categoria JM, allenato da Stefano Mascia, 2° classificato ai Campionati Italiani Juniores di Grosseto nei 400 ostacoli 52.62 e partecipazione agli Europei U23 di Gerusalemme 2023

Diego Carta (Dinamica Sardegna), categoria CM, allenato da Roberto Sassu, 3° classificato ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle nel lungo 6,18 m

Atleti che hanno partecipato agli Italiani Indoor

Daniele Bianco – Cat. JM – SS Atletica Oristano (60 m indoor 7.02)

Maurizio Cabras – Cat. JM – SS Atletica Oristano (60 m HS indoor 8.21)

Atleti che hanno partecipato agli Italiani Outdoor

Jhonatam Maullu – Cat. PM – Dinamica Sardegna (giavellotto 65,29 m)

Daniele Bianco – Cat. JM – SS Atletica Oristano (100 m 11.08)

Maurizio Cabras – Cat. JM – SS Atletica Oristano (110 m HS 14.79)

Maurizio Cabras – Luca Flore – Andrea Zoncu – Daniele Bianco Staffetta JM 4×400 m 3.20.18 (4° CL)

Francesco Puliga – Cat. JM – Dinamica Sardegna (alto 1,95m)

Riccardo Ledda – Cat. JM – Dinamica Sardegna (disco 43,37m)

Azzurra Marchetti – Cat. JF – Dinamica Sardegna (giavellotto 40,23 m)

Atleti campioni provinciali outdoor

Categoria Ragazzi

Giulio Santelia – SS Atletica Oristano (60 m 8.5, 200 m 31,7 m)

Matteo Piras – Dinamica Sardegna (lungo 4.35 m, vortex 49,27 m, peso 10,38 m, alto 1,28 m)

Seufiane El Khyat – GS Atletica Bauladu (1.000 m 3.57.5)

Categoria Ragazze

Maria Maddalena Meloni – Atletica Uras ASD (lungo 4,21 m)

Aurora Garau – SS Atletica Oristano (60m 9.0, 200 m 29.7)

Giulia Massidda – Dinamica Sardegna (vortex 33,3 m)

Clara Aiko D’Amico – SS Atletica Oristano (peso 10,38 m)

Alice Mura – SS Atletica Oristano (alto 1,34 m)

Azzurra Anedda – Riu Mannu Gonnostramatza (1.000 m 4.19.4)

Atleti campioni regionali Outdoor categoria Ragazzi

Nicolò Nalli – Atletica Leggera Arborea (alto 1,48 m)

Matteo Piras – Dinamica Sardegna (vortex 53,03 m)

Atleti campioni regionali Indoor categoria Cadetti

Diego Carta – Dinamica Sardegna (lungo 5,84 m)

Atleti campioni regionali Outdoor categoria Cadetti

Diego Carta – Dinamica Sardegna (lungo 6,30 m)

Christian Atzori – Dinamica Sardegna (triplo 11,97 m)

Atleti campioni regionali Outdoor categoria Allievi

Andrea Sedda – SS Atletica Oristano (lungo 5,89 m)

Atleti campioni regionali Outdoor categoria Assoluti

Azzurra Marchetti – Cat. JF – Dinamica Sardegna (giavellotto 40,01 m)

Daniele Renolfi – Cat. JM – Dinamica Sardegna (lungo 6,92 m)

Luca Lin – Cat. PM – Dinamica Sardegna (110 m HS 16.75)

Jhonatam Maullu – Cat. PM – Dinamica Sardegna (giavellotto 61,04 m)

Atleti Master campioni regionali cross

Sebastiano Chessa – Cat. SM50 – Amatori Terralba

Stefano Fiori – Cat. SM55 – Marathon Club Oristano

Marisa Moreggio – Cat. SF65 – Atletica Leggera Arborea

Atleti Master campioni regionali Outdoor

Sebastiano Chessa – Cat. SM50 – Amatori Terralba (5000 m 17:19.40)

Anna Rita Zanda – Cat. SF55 – Dinamica Sardegna (5000 m 22:45.50)

Atleti Master campioni regionali strada 5-10 chilometri

Sebastiano Chessa – Cat. SM50 – Amatori Terralba

Stefano Fiori – Cat. SM55 – Marathon Club Oristano (10 km 40:13)

Anna Rita Zanda – Cat. SF55 – Dinamica Sardegna (5 km 21:48)

Marisa Moreggio – Cat. SF65 – Atletica Leggera Arborea (5 km 25:57)

Atleti Master campioni regionali mezza maratona

Silvia Pala – Cat. SF40 – Pol Runners Oristano (21,097 km 1:41.03)

Marco Corona – Cat. SM65 – Atletica Oristano (21,097 km 1:40.08)

Gruppo giudici Oristano

Anna Paola Putzu

Cristiana Neri

Stefano Mascia

Giovanni Sanna

Carmine Corriga

Sandro Mulargia

Saverio Bisogni

Matteo Carboni

Tecnici e collaboratori

Tecnico atleta olimpionico

Francesco Garau – SS Atletica Oristano

Tecnici per premialità punteggio tabellare

Stefano Mascia – SS Atletica Oristano

Mauro Gabbrielli – Dinamica Sardegna

Tecnico responsabile regionale settore salti

Roberto Sassu – Dinamica Sardegna

Tecnico per meriti sportivi

Valentina Piras – SS Atletica Oristano

Helga Spiga

Tecnico premialità carriera sportiva

Francesco Sebis – Riu Mannu Gonnostramatza

Fiduciario tecnico provinciale Oristano

Marco Spanu

Collaboratore sportivo

Luigi Nuvoli – Atletica Leggera Arborea

Medico premio attività

Giorgio Pusceddu

Staff Comitato provinciale

Olivia Anedda – vicepresidente/consigliere

Cristiana Neri – consigliere

Donatello Martis – consigliere

Sandro Meloni – consigliere

Mercoledì, 13 dicembre 2023