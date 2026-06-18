Niente medico in paese. E allora Matteo Manca, sindaco di Norbello, paese di 1.100 abitanti alle porte di Oristano, emana un'ordinanza. Che prevede, tra le altre disposizioni, "l'obbligo di autoguarigione" e il "divieto di aggravamento". Il documento è stato trasmesso, tra gli altri, anche alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.
Un atto del Comune. Ma anche una provocazione:
lo scrive lo stesso sindaco nelle avvertenze finali. "La presente
ordinanza ha carattere esclusivamente provocatorio e simbolico - si
legge - e intende evidenziare l'insanabile contraddizione tra il
riconoscimento formale del diritto alla salute, sancito dalla
Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla normativa regionale,
e l'effettiva assenza di servizi sanitari territoriali essenziali
nel Comune di Norbello. Si evidenzia che nessuna disposizione
normativa vigente e nessuna legge fisica o medica consente ai
cittadini di guarire per ordinanza sindacale e che la tutela della
salute richiede la concreta presenza di professionisti, strutture e
servizi adeguati".
Un'ordinanza tra denuncia, ricerca urgente di
soluzioni e ironia. Per quanto riguarda l'obbligo di autoguarigione
il sindaco spiega che "tutti i cittadini residenti nel Comune di
Norbello che dovessero ammalarsi sono tenuti a guarire
autonomamente e nel più breve tempo possibile". Richiesta anche la
"collaborazione attiva del paziente" con iniziative finalizzate al
ripristino spontaneo del proprio stato di salute, "con particolare
riguardo a buona volontà, pensiero positivo, resistenza fisica e
morale, eventuale ricorso alla fortuna".
Disposte anche le modalità operative per il
conseguimento della guarigione: "Sono rimesse all'autonoma
organizzazione del cittadino, stante l'impossibilità di acquisire
indicazioni professionali continuative sul territorio
comunale".
Le premesse, invece, sono serie: "Nel territorio
comunale - spiega il sindaco - risulta da tempo assente il medico
di medicina generale titolare, i cittadini sono frequentemente
costretti a rivolgersi a servizi...