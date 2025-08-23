(Adnkronos) - Cosa guardare su Netflix? C'è una nuova funzione che permette di scegliere in base al segno zodiacale e invita gli abbonati ad esplorare il catalogo attraverso la lente dello zodiaco. L'iniziativa - dal titolo 'La tua Watchlist per segno Zodiacale' - prende il via con la stagione della Vergine tra colpi e rapine e tra arguzia e intraprendenza, attraverso le serie 'La Casa di Carta', 'La regina degli scacchi' e 'Beef - Lo scontro'. E i film 'Oppenheimer' di Christopher Nolan e la saga di 'Ocean's Eleven'.
Ogni segno avrà una propria sezione tematica all’interno della collezione, ricca di titoli che riflettono i tratti caratteriali e le tematiche più associate a quel segno. Bilancia è sinonimo di equilibrio, non solo in amore. Tra i titoli consigliati: le serie 'Peaky Blinders', 'Ozark', 'Designated Survivor' e i film 'Back in action', 'Hit Man' e 'Mr. & Mrs. Smith'.
Misteri, passione e carisma fanno rima con lo Scorpione. Netflix consiglia le serie 'Mercoledì' (la cui prima parte della seconda stagione ha debuttato da pochi giorni), 'You', 'Avvocato di difesa', 'Sherlock', 'Dr. House' e il film 'The Night Agent'. Si va all'avventura con il segno del Sagittario, attraverso le serie 'One Piece', 'The Witcher' e le pellicole 'Red Notice' e 'Damsel'. Storie di business e imprenditoria sotto il segno dell'ambizione sono quelle proposte dal Capricorno, a partire da 'Inventin Anna' e 'Suits'. Ma anche 'Hostage', 'Dept Q' e 'The Diplomat'. L'Acquario dà agli abbonati un biglietto di sola andata verso il mondo fantascientifico tra personaggi eccentrici e outsider con 'Stranger Things' (la quinta e ultima stagione debutterà in 3 parti: gli episodi 1-4 il 27 novembre, 5-7 il 26 dicembre e l'episodio finale l'1 gennaio 2026) e il film 'Rebel Moon'. Sognatori e romantici sono quelli del segno dei Pesci: nella sezione sono disponibili il film 'A Star is Born' o le serie 'Forever' e 'Bridgerton'.
Coraggio e audacia, ma anche caos e competitività, sono gli ingredienti degli appartenenti al segno dell'Ariete. Il colosso dello streaming propone per loro la serie cult 'Squid Game', il reality 'L'amore è cieco' (che arriverà prossimamente in Italia con gli host Benedetta Parodi e Fabio Caressa) e il talent show 'Building The Band'. Quelli del Toro sono i veri 'party animal' della watchlist: Netflix consiglia i film 'Notte da leoni', 'Le amiche della sposa' e 'Medea - Il ritorno', ma anche serie come 'Nonnas'. Divertimento, giocosità e un pizzico e sbalzi d'umore contraddistinguono il segno Gemelli. E non è un caso se i titoli consigliati sono 'Too much' o 'Nobody Wants This' (vedere per credere). Un alto tasso di dramma ed emotività è nei titoli del segno del Cancro, a partire dalle serie 'Heartstopper', 'Ginny & Georgia' e il film 'Uno splendido errore'. Ultimo ma non ultimo, il 'ruggito' del Leone attraverso le serie 'The Crown', 'La regina Carlotta' ed 'Emily in Paris'.
