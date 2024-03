Oristano

Secondo l’indice pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore. In Sardegna vanno meglio solo Cagliari e Sassari

Oristano è tra le 50 province d’Italia con il clima migliore. Lo dice l’indice del clima pubblicato oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore. L’Oristanese è al 36° posto, con un punteggio di 623,9 e un incremento di temperatura di 1,38°c dal 2013 al 2023, il decennio di riferimento dell’analisi.

La classifica è aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi all’ultimo decennio. Viene utilizzata ogni anno nell’indagine sulla “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di bel tempo. I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.

La provincia di Oristano è la terza in Sardegna nella classifica generale. Prima ci sono Cagliari (decima, con 691,9 punti e una temperatura aumentata di +1,55) e Sassari (29ª con 633,4 punti e un incremento della temperatura di 0,79).