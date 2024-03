Cronaca Era stata fermata dai carabinieri a un posto di blocco

Foto d'archivio

Uta

Era stata fermata dai carabinieri a un posto di blocco

Nel portabagagli della sua Fiat 500 aveva oltre 5 chilogrammi di marijuana. Fermata ieri a un posto di blocco per un semplice controllo, un’impiegata di 36 anni è stata arrestata dai carabinieri.

La donna, originaria di Uta, ha insospettito i militari per via del suo nervosismo, dopo la richiesta dei documenti. Per questa ragione i carabinieri le hanno chiesto di aprire il portabagagli e lì hanno trovato una serie di sacchi di tela che contenevano la marijuana, ben impacchettata.

L’impiegata ha trascorso la notte agli arresti domiciliari. Stamane il processo con rito direttissimo, che ha portato alla convalida dell’arresto e alla misura dell’obbligo di firma.

Martedì, 26 marzo 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto.