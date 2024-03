Morgongiori

Nuova denuncia da Morgongiori. Nei mesi scorsi i disagi erano stati segnalati anche dall’amministrazione comunale

“Spesso i nostri figli sono costretti a viaggiare in piedi e, quando diluvia, dentro il pullman entra l’acqua”. Sono una decina gli studenti che la mattina prendono il bus dell’Arst da Morgongiori per raggiungere le scuole, a Oristano. I genitori hanno perso la pazienza e c’è anche chi tra loro sarebbe pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica, se l’Azienda Regionale Sarda Trasporti non riuscisse a trovare una soluzione.

“Se l’Arst non prenderà provvedimenti saremo costretti a rivolgerci alla Procura”, ha dichiarato un genitore, Costantino Statzu, “non ci sembra giusto che i nostri figli viaggino in queste condizioni. La sicurezza viene prima di tutto”.

“Per la tratta Ales-Oristano l’Arst alterna due pullman”, lamenta Statzu, “uno alto e con più posti e un altro più piccolo. Quando viene utilizzato il secondo mezzo diversi ragazzi che salgono sul bus a Morgongiori sono costretti a viaggiare in piedi, accovacciati sul pianale oppure seduti nei posti riservati ai disabili”.

Nei mesi scorsi il sindaco di Morgongiori Paolo Pistis aveva scritto una lettera alla Direzione centrale dell’Arst, per denunciare i disagi. “Questa