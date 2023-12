Nel piano d’azione del Gal Sinis 10 interventi strategici, tra turismo e sostegno all’export

Cabras

Ieri il programma è stato approvato a Cabras

Ieri, nella suggestiva cornice della Cantina Contini a Cabras, è stato presentato e approvato il nuovo piano d’azione del Gal Sinis: un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse del territorio. A illustrare i dettagli del progetto #ilsinisfasistema, ispirato dal percorso di progettazione partecipativa che ha guidato la sua costruzione, è stato il direttore del Gal, Cristiano Deiana.

Il piano, con un budget di 1.875.000 euro, prevede 10 interventi strategici. In linea con la programmazione precedente, l’obiettivo è consolidare il Sinis come destinazione turistica sostenibile di primo piano, valorizzando le sue risorse ambientali, culturali, economiche e sociali.

Tra gli interventi più innovativi spicca quello sull’internazionalizzazione, con attività di supporto e assistenza tecnica alle imprese locali per quanto riguarda le certificazioni necessarie a competere sui mercati internazionali. La strategia sarà supportata da un robusto programma di formazione con 26 percorsi formativi finanziati dal Fse+. Questi corsi mirano allo sviluppo di competenze specifiche nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dell’ambiente e dell’internazionalizzazione, enfatizzando l’impegno del Gal Sinis nell’investire sul capitale umano.

Durante l’evento, il sindaco di Cabras Andrea Abis ha evidenziato l’importanza del nuovo piano nel contesto delle linee di sviluppo che da anni caratterizzano il Sinis. Ha sottolineato come questo, in particolare attraverso le sue attività promozionali, andrà a supportare i progetti avviati dai singoli comuni, dalle istituzioni culturali e da altri enti di promozione, come la Fondazione Mont’e Prama e il neo istituito distretto rurale.

Il sindaco Abis ha concluso ribadendo l’importanza di una gestione efficace e responsabile delle risorse finanziarie: “Questo piano rappresenta l’esempio perfetto di sinergia e integrazione, un principio che si riflette anche nel suo nome. È fondamentale per noi, e soprattutto per il Gal, assicurare un impiego ottimale delle risorse che arriveranno”.