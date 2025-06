(Adnkronos) - I Los Angeles Lakers, leggendaria franchigia Nba, guidata dalle superstar LeBron James e Luka Doncic, sono pronti per un cambio di proprietà multimiliardario. Secondo quanto riportato da fonti statunitensi, il miliardario Mark Walter acquisterà la maggioranza delle azioni della famiglia Buss "per una valutazione di circa 10 miliardi di dollari", ha dichiarato Shams Charania, giornalista di Espn, citando fonti dell'affare.

A marzo, gli storici rivali dei Boston Celtics sono stati venduti per poco meno di 6 miliardi di dollari, in quella che era stata la vendita più costosa di sempre per una franchigia sportiva nordamericana. Nell'ambito dell'accordo, Jeanie Buss rimarrebbe alla guida dei Lakers. Inoltre, la famiglia manterrebbe una quota di minoranza del 15% nella squadra per un certo periodo di tempo, ha riportato Espn.

La famiglia Buss è proprietaria di maggioranza dei Lakers dal 1979. In questo periodo, la squadra della California meridionale ha vinto 11 campionati Nba. Walter, 65 anni, è a capo di una società globale di servizi finanziari. È già proprietario dei Los Angeles Dodgers nella Mlb e detiene anche una partecipazione nel Chelsea nella Premier League inglese.