(Adnkronos) - Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall'Estonia "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di Air Policing della Nato. Il distaccamento della Task Force Air - 32° Stormo italiana presso la base aerea di Ämari in Estonia è in continua allerta di reazione rapida, "dimostrando l'impegno dell'Alleanza nel proteggere lo spazio aereo della Nato". Lo riferisce il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica su X.
