(Adnkronos) - L'amichevole estiva tra Napoli e Sorrento finisce con un netto 4-0. A segnare le reti azzurre Lucca al 12', McTominay al 21' mentre nel secondo tempo Lukaku -entrato un quarto d'ora prima della fine dei 90 minuti- tocca per ultimo una palla scagliata da Hasa e segna al 75', replicandosi dieci minuti dopo su assist di Zanoli. 

Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it 

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie 