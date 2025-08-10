(Adnkronos) - L'amichevole estiva tra Napoli e Sorrento finisce con un netto 4-0. A segnare le reti azzurre Lucca al 12', McTominay al 21' mentre nel secondo tempo Lukaku -entrato un quarto d'ora prima della fine dei 90 minuti- tocca per ultimo una palla scagliata da Hasa e segna al 75', replicandosi dieci minuti dopo su assist di Zanoli.
