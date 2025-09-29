Napoli, lite dopo un tamponamento: accoltellato 54enne che tenta di separare conducenti

(Adnkronos) - Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli. È accaduto domenica sera a Pomigliano d'Arco, dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto.

Dopo l'incidente - è la ricostruzione - sarebbe scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino. Uno di questi, il 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli. Indagano i Carabinieri.