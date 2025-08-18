Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa: caccia al killer

(Adnkronos) - Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso oggi, lunedì 18 agosto, nella sua abitazione, in viale delle Margherite a Napoli.

L'omicidio sarebbe maturato in ambito familiare. Il killer è attualmente ricercato da carabinieri e polizia. L'ispettore di polizia faceva servizio al commissariato di Giugliano in Campania.

