(Adnkronos) - Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso oggi, lunedì 18 agosto, nella sua abitazione, in viale delle Margherite a Napoli.  

Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'omicidio e rintracciare l’autore.  

