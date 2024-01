Oristano

L’avvocato Alberto Marongiu, dell’Adusbef: “È possibile recuperare interessi pagati indebitamente”

“Un’importante decisione della Corte di Cassazione per i consumatori e gli imprenditori che tra il settembre 2005 e maggio 2008 avevano in corso un mutuo a tasso variabile parametrato all’Euribor”. L’avvocato oristanese Alberto Marongiu, dell’Adusbef, l’associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario, fa sapere che “si potranno recuperare gli interessi pagati indebitamente”.

“La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 13 dicembre 2023 n. 34889 ha ritenuto che siano nulle le clausole di contratti bancari che nel predetto periodo per la determinazione del tasso di interesse richiamavano il tasso Euribor, il tasso medio elaborato sulla base delle quotazioni segnalate dagli istituti di credito per le operazioni bancarie”, spiega l’avvocato Marongiu.

“Dopo numerose pronunce di Tribunali e Corti di Appello, tra le quali la sentenza della Corte d’Appello di Sassari del 9 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha recepito, ritenendola prova privilegiata, la decisione della Commissione antritrust Europea del 4 dicembre 2013, che aveva accertato l’esistenza di un cartello fra alcune banche europee per manipolare il tasso Euribor al fine di falsare il gioco della concorrenza fra banche, a danno dei consumatori e degli imprenditori”, prosegue Marongiu. “La decisione della Commissione antitrust Europea è rimasta per oltre tre anni segretata”.

“Secondo le stime dell’Associazione per difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari, che fin dal 2012 con il presidente Antonio Tanza aveva denunciato la manipolazione dell’Euribor, i consumatori e gli imprenditori hanno pagato interessi non dovuti per circa tre miliardi di euro”, prosegue l’avvocato oristanese, che ha seguito la vicenda con l’Adusbef, la quale ha intrapreso numerose azioni “anche per la pubblicazione della decisione della Commissione antitrust che per oltre tre anni è rimasta secretata”.

“La Cassazione in esito alla nullità delle clausole che fissavano i tassi manipolati ha riconosciuto per i consumatori e gli imprenditori il diritto alla rideterminazione degli interessi”, conclude Alberto Marongiu, “a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato anche la banca che ha concretamente stipulato il contratto, in quanto la nullità della intesa vietata travolge qualunque contratto a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”.