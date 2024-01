Oristano

La segnalazione stavolta arriva da Riola Sardo

Anno nuovo, soliti ritardi nella consegna di panni per i disabili. L’ultima segnalazione arriva da Riola Sardo: i panni per una donna di 96 anni, da tempo costretta a letto, sarebbero dovuti arrivare il 2 dicembre, ma è passato più di un mese e non si vede nulla all’orizzonte. A denunciare i disagi è stata la figlia della donna.

Le forniture devono essere garantite dalla società Santex, sulla base di una gara d’appalto regionale gestita da Ares Sardegna. Nei mesi scorsi erano stati segnalati problemi con le consegne in tutta l’isola.

“A inizio dicembre”, lamenta la figlia dell’anziana allettata, “ho contattato l’ufficio Protesi e ausili della Asl per chiedere come mai i panni non fossero ancora stati consegnati. Mi hanno risposto che avrebbero mandato un sollecito alla ditta Santex. Una settimana fa, il 2 gennaio, ho richiamato, ma la risposta è stata identica alla prima. Addirittura l’Asl mi ha informato che ci sono utenti in attesa della consegna dei panni da novembre. Procedono con i solleciti, ma non possono fare altro perché è la Santex che deve attivarsi per il servizio. Ho provato anche a chiamare direttamente l’azienda, però non risponde nessuno”.

“In passato si erano già verificati ritardi”, aggiunge la donna, “ma le consegne arrivavano dopo 10-15 giorni, stavolta è trascorso più di un mese. I disagi sono grandi, perché i panni servono e li dobbiamo acquistare”.

Lo scorso mese aveva denunciato gravi ritardi nella consegna di panni e traverse agli assistiti anche il sindaco di Ales, Francesco Mereu, presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba.

