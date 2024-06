Bosa

Oggi e domani tanti artisti sul palco galleggiante

Proseguono le giornate all’insegna della musica con la seconda edizione del Bosa in Rock, che ha esordito ieri con tutto il talento di band e artisti apprezzati: The Wrestler, Rusty Bones, I Vaghi, “E se vai” hanno animato la giornata, per lasciare poi spazio all’esibizione finale di Pino Scotto e i Matrioska.

La giornata di oggi si è aperta alle 10 e proseguirà con musica no-stop fino a alle 2 del mattino. In programma alcuni importanti tributi: alla band statunitense Linkin Park con Linkin Revolution, agli Slipknot con i Subliminal Verses, ai Depeche Mode con gli Strange Mode e ai Nirvana con il sound dei Nirvana IT. A infuocare il palco saranno anche i Thunderdog.

La serata di oggi si chiuderà con uno dei più iconici rocker isolani, il cantautore cagliaritano Joe Perrino, e gli Attractive Chaos, la band melodic metal franco-italiana che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo.