Cabras

L’attività didattica proseguirà per tre settimane nei locali della scuola primaria

Trasloco in vista per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di via De Gasperi, a Cabras. Ieri sera il sindaco Andrea Abis ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura a partire dal 7 giugno.

Su richiesta delle famiglie, e in collaborazione con la dirigenza scolastica, si è deciso di proseguire l’attività didattica fino al 30 giugno nei locali della scuola primaria, con il trasferimento degli arredi necessari. Sarà garantito per tutto il periodo anche il servizio mensa. I genitori riceveranno presto gli ulteriori dettagli.

Nell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia sono previsti lavori di ampliamento, grazie a un finanziamento del PNRR: sarà pronto ad accogliere i bambini e le bambine a settembre per il nuovo anno scolastico.

