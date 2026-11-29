(Adnkronos) - "Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre". Con queste poche parole sulla propria pagina Instagram i Tazenda hanno annunciato la morte di Gigi Camedda, tastierista e compositore che nel 1988 diede vita al gruppo etno-pop rock sardo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli.

Come riporta l'Unione Sarda, Camedda è deceduto all'ospedale di Sassari dove era ricoverato da tempo.