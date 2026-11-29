(Adnkronos) - Re Carlo e il suo secondogenito, il principe Harry, si sarebbero incontrati in gran segreto per la prima volta dal ritorno di quest'ultimo nel Regno Unito, avvenuto lo scorso agosto, dopo sei anni negli Usa. Lo riferisce il The Mirror, citando fonti ben informate.

A quanto si apprende, l'incontro è avvenuto dopo che Carlo ha invitato Harry nella tenuta di Balmoral, in Scozia, nel mese di ottobre. All'incontro, che si sarebbe tenuto precisamente il 17 ottobre, tuttavia, non avrebbero preso parte la moglie di Harry, Meghan, i loro due figli Archie e Lilibet né la regina Camilla, che era impegnata al Champions Day al Royal Ascot.

Non è stato reso noto di cosa abbiano discusso esattamente padre e figlio, ma una fonte ha riferito: "C'è il desiderio di mantenere buoni rapporti". Al momento dell'incontro, Carlo soggiornava presso la residenza di Birkhall, poiché il castello di Balmoral e i suoi terreni erano aperti al pubblico. Tuttavia, nonostante segnali di distensione, continua ad apparire improbabile una riunione al completo della famiglia reale per il prossimo Natale, sottolineano le fonti. I Sussex vrebbero già deciso di trascorrere le feste nella loro casa di Montecito, in California, insieme alla madre di Meghan, Doria Ragland.