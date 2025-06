(Adnkronos) - Disastro Italia, la Norvegia vince 3-0 nel match per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono con i gol di Sorloth (14'), Nusa (34') e Haaland (42'). La Norvegia domina nettamente una sfida senza storia e compie un passo decisivo verso la Coppa del Mondo, a cui approda direttamente solo la prima del gruppo.

La Norvegia comanda la classifica del girone con 9 punti e una differenza reti di +10. L'Italia è a zero punti dopo il primo match e nella differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, precipita a -3. La Nazionale, insomma, già vede i playoff.

"Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile, negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà. Poi è stato più difficile. Dopo il 2-0 la Norvegia ha ripiegato e ci aspettava", l'analisi di Spalletti alla Rai. "La mancanza di giocatori che saltano l'avversario fa la differenza in queste circostanze", dice. Alla domanda sul 'progetto', che implica anche una riflessione sul proprio ruolo, il ct risponde: "Io vado avanti con questo gruppo qui, bisogna migliorare perché non possiamo concedere vantaggi come abbiamo fatto qui".

A Sky, il ct fa riferimento ad imminenti riflessioni: "Farò la prossima partita contro la Moldova e poi parlerò con il presdiente Gravina perché c'è bisogno che ci parli delle intenzioni che ho e delle scelte che faccio. A livello individuale penso che si possa fare qualcosa in più. Io comunque vado avanti con questo gruppo perché penso abbia delle qualità", afferma Spalletti, 23 panchine con l'Italia con 11 vittorie e 6 sconfitte da settembre 2023.

Nel gruppo I, oltre a Italia e Norvegia, ci sono anche Estonia, Israele e Moldavia.