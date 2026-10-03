(Adnkronos) - Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Giappone. Oggi, sabato 3 ottobre, nell'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato nella gara corta partendo dalla seconda posizione e bruciando il leader della classifica generale Jorge Martin alla prima corta. Secondo Diogo Moreira, seguito proprio dallo spagnolo dell'Aprilia, che chiude secondo ma riceve una penalità come Enea Bastianini, terzo all'arrivo ma che finisce quarto.

Quinto Ai Ogura, mentre scivola al sesto posto invece l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Settimo Zarco, ottavo Fernandez e nono Quartararo, con Aldeguer a chiudere la top ten. Ritiro all'ultimo giro per Bagnaia, mentre Di Giannantonio e Acosta sono rimasti vittime di un incidente in partenza.

Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma l'11 ottobre in Indonesia.