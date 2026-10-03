MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp del Giappone - Diretta
(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal Gp d'Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone - in diretta tv e streaming. Oggi, sabato 3 ottobre, va in scena la gara Sprint, con Jorge Martin a partire in pole position. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, e leader del Mondiale, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e scatterà davanti a Marc ed Alex Marquez. Quarto invece Marco Bezzecchi.
Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma l'11 ottobre in Indonesia.
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