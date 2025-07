MotoGp, oggi si corre in Repubblica Ceca: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, domenica 20 luglio va in scena il Gp di Brno, dodicesima prova della stagione - in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo nella gara Sprint di Marc Marquez, che ha preceduto le Ktm di Pedro Acosta e di Enea Bastianini. Lo spagnolo della Ducati è sempre più leader della classifica del Mondiale Piloti con 344 punti davanti al fratello Alex (261) e al compagno di squadra Pecco Bagnaia (197).

Nel Gp di Repubblica Ceca partirà dalla pole position Pecco Bagnaia, protagonista di una Sprint deludente, in cui ha raccolto soltanto un settimo posto, ma che ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica. Ecco la griglia di partenza a Brno:

1 F. Bagnaia (Ducati)

2 M. Marquez (Ducati)

3 F. Quartararo (Yamaha)

4 M. Bezzecchi (Aprilia)

5 J. Mir (Honda)

6 R. Fernandez (Aprilia)

7 P. Acosta (KTM)

8 A. Marquez (Ducati Gresini)

9 J. Zarco (Honda)

10 J. Miller (Yamaha Pramac)

11 E. Bastianini (KTM)

12 J. Martin (Aprilia)

13 F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

14 P. Espargarò (KTM)

15 A. Rins (Yamaha)

16 L. Marini (Honda)

17 M. Oliveira (Yamaha)

18 F. Aldeguer (Ducati Gresini)

19 B. Binder (KTM)

20 T. Nakagami (Honda)

21 A. Ogura (Aprilia)

22 A. Fernandez (Yamaha)

Il Gp della Repubblica Ceca di MotoGp è in programma oggi, domenica 20 luglio, alle ore 14. Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre sarà visibile in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 17.05. La MotoGp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

