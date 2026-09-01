(Adnkronos) - È morto improvvisamente questa notte a 71 anni Luca Benigni, giornalista, per lunghi anni in servizio presso l’Ufficio stampa della Regione Lazio. Particolarmente esperto di politiche sanitarie, è stato da sempre impegnato anche nella politica attiva, sia a livello regionale sia, in particolare, a Capena, suo paese d’origine. Tanti i messaggi di cordoglio giunti trasversalmente dal mondo politico.

“Sono addolorato per la scomparsa del giornalista Luca Benigni, esperto di sanità che ha svolto un ruolo importante, oltre che nell’amministrazione regionale, anche come addetto stampa della Federazione italiana medici di medicina generale di Roma e del Lazio. Se ne va un amico e un professionista serio e capace, con spiccate doti umane. Alla famiglia vanno le mie condoglianze”. Così in una nota il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

"Con il suo lavoro quotidiano, Luca Benigni ha contribuito con dedizione e professionalità a raccontare l'impegno della medicina generale romana, mettendo sempre a disposizione competenza, disponibilità e una profonda passione per la comunicazione. Ma oltre al professionista, se ne va un amico, una persona di profonde doti umane, capace di generosità, empatia e vicinanza autentica verso chiunque lo conoscesse. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficile da colmare". E' il ricordo della Federazione italiana dei medici di famiglia di Roma e Lazio che "si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore".